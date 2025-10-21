Bilancio, Di Stefano convocato al ministero: chiederà prime risorse per le assunzioni

Nell'estate di un anno fa, quella al Ministero dell'interno, sempre per il bilancio, fu una delle prime trasferte istituzionali del sindaco che a novembre si ripresenterà, questa volta con gli atti in mano e l'intenzione di avere qualche concessione

Gela. Il sì in giunta al bilancio stabilmente riequilibrato sta definendo un percorso che avrà come tappa obbligata quella ministeriale. L'ultima parola, anche dopo il varo da parte del civico consesso, spetterà alla Cosfel, appunto in sede ministeriale, dato che il municipio versa in condizioni di dissesto. Prima ancora dell'arrivo dello strumento finanziario in consiglio comunale, previsto nelle prossime settimane (non prima del parere che tocca ai revisori), il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia e ha seguito fin dall'inizio un iter tutt'altro che semplice, sarà proprio nelle stanze ministeriali. Ha chiesto e ottenuto una convocazione. L'incontro è fissato nella prima settimana di novembre. "Ho già anticipato - dice il sindaco - che al nostro ente serve almeno qualche dirigente in più, in questa fase. Abbiamo il bilancio stabilmente riequilibrato e abbiamo predisposto le misure per prevenire qualsiasi situazione che possa determinare eventuali passi indietro o nuove condizioni di difficoltà finanziaria. Però, all'ente occorre qualche risorsa in più in termini di personale e lo farò presente nel corso della riunione". Con lo strumento finanziario varato in giunta, si punta all'apertura di prime "finestre", con lo sblocco di risorse che per il Comune sarebbero essenziali, così da allentare i vincoli rigidi dettati dal dissesto. Nell'estate di un anno fa, quella al Ministero dell'interno, sempre per il bilancio, fu una delle prime trasferte istituzionali del sindaco che a novembre si ripresenterà, questa volta con gli atti in mano e l'intenzione di avere qualche concessione dalla burocrazia romana.

In foto il sindaco insieme al segretario generale e agli assessori