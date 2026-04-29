Bilancio, dal ministero conferme su iter in corso: "Concessa possibilità assunzioni"

Questa mattina, il confronto tra la struttura ministeriale e il sindaco Terenziano Di Stefano, che lo aveva espressamente richiesto, si è tenuto con un videocollegamento da Palazzo di Città

Gela. L'apertura c'è e arriva direttamente dalla struttura ministeriale che sta svolgendo le attività di verifica sul bilancio stabilmente riequilibrato, trasmesso da Palazzo di Città a dicembre dello scorso anno. In municipio, seppur con rapporti a tempo determinato, si potrà procedere ad assunzioni di dirigenti e funzionari, nonostante l'iter ministeriale per il bilancio non sia ancora concluso. Questa mattina, il confronto tra la struttura ministeriale e il sindaco Terenziano Di Stefano, che lo aveva espressamente richiesto, si è tenuto con un videocollegamento da Palazzo di Città, in presenza del segretario generale Giovanni Curaba e del dirigente Mariella Bonfirraro. Dal ministero hanno fatto sapere che la procedura per il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Gela è in corso. "Ci hanno confermato che tutti gli atti integrativi che abbiamo inoltrato sono stati ricevuti - spiega il sindaco - ho voluto una verifica diretta anche per affrontare dubbi tecnici che erano sorti e allo stesso tempo abbiamo ribadito che si andrà avanti con la procedura per chiudere nei tre anni e superare il dissesto, senza l'opzione più lunga dei cinque anni". Sulle assunzioni di personale, "bisognerà comunque mantenersi entro i limiti di spesa fissati nel 2024 ma è già un'apertura importante", precisa Di Stefano. A breve, si procederà con una delibera di giunta. "Abbiamo ribadito - aggiunge il primo cittadino - che le condizioni del nostro ente, quanto al personale e ai servizi da garantire, sono sempre più gravi e per questo abbiamo insistito sulla celerità nel completare le valutazioni per il nostro strumento finanziario. Ci è stato assicurato che c'è attenzione da parte del ministero". Da Roma non è stata fornita una tempistica precisa ma i prossimi mesi potrebbero essere determinanti mentre l'amministrazione comunale deve comunque continuare a gestire l'emergenzialita', al contempo portando avanti dossier delicati: dai cantieri in essere e fino ai servizi.