"Bilancio dà stabilità", Corallo: "Ora, più certezze per servizi e Ghelas"

Le indicazioni arrivano dalla Filcams-Cgil

Gela. Il sindacato guarda con favore all'avvenuta approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo sottolinea che lo strumento finanziario dovrà dare certezze su più fronti. "L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per restituire stabilità amministrativa e prospettive di rilancio e crescita alla città. In una fase così delicata, avere finalmente un quadro contabile definito permette non solo di programmare, ma soprattutto di tutelare occupazione, diritti e qualità delle prestazioni che la cittadinanza merita. È il momento di operare per consolidare i servizi pubblici e avviare politiche di crescita che mettano al centro la qualità del lavoro", dice. Richiama l’attenzione sui settori maggiormente coinvolti "rilancio del turismo storico e balneare, servizi, come ad esempio la sosta a pagamento, la refezione scolastica e la società partecipata Ghelas Multiservizi. Riguardano centinaia di famiglie e numerosi lavoratori. L’approvazione del bilancio non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. La città ha bisogno di scelte coraggiose e di una visione condivisa. Come sempre, la Cgil sarà presente, vigile e propositiva", conclude.