Bilancio, countdown verso l'aula per il voto: concluso confronto sindaco-consiglio, domani parere revisori

Gela. Il passaggio cruciale del bilancio stabilmente riequilibrato arriva, come abbiamo riferito, al frangente clou. Si va verso la seduta dell'assise civica, per il voto. In serata, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato il consiglio comunale. C'erano esponenti di maggioranza e opposizione. Il primo cittadino è convinto che tutti debbano dare il loro contributo, in aula, indipendentemente dalla collocazione di partito. Il bilancio che arriva tra gli scranni del civico consesso è uno strumento tecnico e non politico, dettato dagli oneri del dissesto comunale. L'incontro si è tenuto su sollecitazione del presidente Paola Giudice, per fare in modo che l'amministrazione comunale e il consiglio possano trovare una linea comune. Certamente, la maggioranza ha tutti i numeri per il varo dello strumento finanziario, che successivamente andrà al vaglio ministeriale. L'opposizione valuterà gli atti, a partire dal parere dei revisori dei conti, che a questo punto potrebbe essere trasmesso domani. Sarà l'ultima tappa preliminare, prima del dibattito in aula. In serata, pure i dem hanno fatto il punto della situazione, nel corso di un incontro interno, in presenza della dirigenza. Il tema del bilancio, anche in questo caso, ha prevalso nell'agenda interna dei democratici che in aula consiliare schierano il gruppo più ampio, a supporto del primo cittadino.