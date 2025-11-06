Bilancio, conclusa riunione romana: Di Stefano, "assunzioni in pianta stabile solo dopo approvazione ministeriale"

Nel corso del confronto, è stato possibile rapportarsi con il dirigente che materialmente si occuperà di analizzare tutte le carte del bilancio stabilmente riequilibrato. Via libera ad assunzioni etero finanziate e a quelle a scavalco o in comando

Gela. Prime aperture ma non totali, almeno per quanto concerne nuove assunzioni in municipio. Dal Ministero dell'interno, al termine della riunione avuta dal sindaco Terenziano Di Stefano, insieme al segretario generale Giovanni Curaba, arrivano segnali favorevoli ma da leggere con cautela. Non sarà essenziale solo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato in consiglio ma diventa determinante proprio il sì conclusivo ministeriale, per sbloccare risorse e procedure di assunzione. “Qualcosa in più, onestamente, me la sarei aspettata – spiega il primo cittadino a conclusione della riunione romana – è stato un esito parzialmente positivo. I dirigenti con i quali ci siamo confrontati hanno dato piena apertura per quanto riguarda assunzioni etero finanziate, quindi con fondi esterni e non comunali, e per quelle di personale a scavalco o in comando, però che rimanga a carico dell'ente di provenienza e quindi a tempo determinato. Per quanto concerne assunzioni a tempo indeterminato, in pianta stabile, dovremo attendere l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata, in sede ministeriale”. Una procedura dettata dalla normativa per gli enti in dissesto e che non trova troppi allentamenti. Il sindaco e il segretario hanno condotto un excursus di tutte le misure di risanamento messe in campo e quindi dei contenuti del bilancio stabilmente riequilibrato. Avere più dirigenti e una soglia di personale maggiore negli uffici del municipio diventa decisivo, per proseguire lungo la direzione della ripresa e del mantenimento della stabilità finanziaria. Di Stefano ha ribadito questo punto, sostenuto dalla disamina tecnica del segretario generale. Nel corso del confronto, è stato possibile rapportarsi con il dirigente che materialmente si occuperà di analizzare tutte le carte del bilancio stabilmente riequilibrato. “Se non emergeranno richieste ulteriori o eventuali approfondimenti da effettuare – conclude il sindaco – ci è stato confermato che il bilancio potrebbe ottenere il via libera, in sede ministeriale, entro fine gennaio”.

In foto il sindaco Di Stefano e il dirigente Curaba