Bilancio, commissione al lavoro per il parere: Tomasi, "svolti diversi approfondimenti"

Gela. A Palazzo di Città, si apre una settimana determinante per il risanamento finanziario dell'ente municipale e per un progetto amministrativo, quello del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua maggioranza, che non può prescindere dal superamento del dissesto. Mercoledì, in aula consiliare, arriva l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e l'approvazione sarà fondamentale. Questa mattina, con una nota ufficiale, il commissario regionale ad acta ha dato un termine massimo per l'approvazione dello strumento finanziario, quello del prossimo 11 dicembre. Chiaramente, sindaco e maggioranza vogliono chiudere già durante la seduta di mercoledì, senza altri indugi, dopo i tanti slittamenti. Il parere favorevole dei revisori dei conti è una garanzia in più che la parte politica non sottovaluta affatto. La commissione consiliare bilancio, presieduta dall'esponente M5s Vincenzo Tomasi, da qualche settimana sta analizzando tutti gli atti che compongono lo strumento finanziario. "Il lavoro di disamina va avanti - spiega Tomasi - la procedura prevede un nostro parere al bilancio e lo rilasceremo, non so ancora se prima della seduta o durante la riunione dell'assise civica". La commissione, in queste settimane, ha condotto approfondimenti con diverse audizioni, rapportandosi inoltre con gli organi di controllo. "Credo che ci siano tutte le condizioni per un parere favorevole - aggiunge Tomasi - ma ci esprimeremo non appena sarà conclusa la nostra attività di verifica". Quello della commissione consiliare sarà un parere non vincolante, politico, e non tecnico come quello invece dei revisori. Comunque, un sì dalla commissione darebbe ulteriore slancio a uno strumento finanziario che la maggioranza pare aver di fatto blindato.

In foto il presidente della commissione bilancio Vincenzo Tomasi