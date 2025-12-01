Bilancio, commissario regionale: "Da approvare entro l'11 dicembre, altrimenti consiglio sciolto"

Davanti alla nota del commissario regionale, ancor di più, la maggioranza dovrà blindare lo strumento finanziario

Gela. Bilancio stabilmente riequilibrato da approvare, in aula consiliare, non oltre il prossimo 11 dicembre. La nota, a firma del commissario regionale ad acta Giovanni Cocco, che da mesi segue l'iter insieme agli organi di controllo e all'amministrazione comunale, ha fissato i termini prescritti dalla normativa. È stata trasmessa a Palazzo di Città. Se dovesse essere sforato il lasso temporale prescritto, sarà lui stesso a vagliare e rilasciare il bilancio riequilibrato ma con lo scioglimento del consiglio. Di fatto, il commissario avvisa tutte le istituzioni municipali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia, ha voluto stringere i tempi, dopo diversi slittamenti. C'è il parere favorevole del collegio dei revisori allo strumento finanziario. Dall'opposizione, Forza Italia ha depositato un emendamento per richiedere un'integrazione tecnica, che verrà valutata in aula. Davanti alla nota del commissario regionale, ancora di più, la maggioranza dovrà blindare lo strumento finanziario, dettato dagli oneri del dissesto comunale, così da proseguire nel tragitto di superamento della crisi dei conti dell'ente.