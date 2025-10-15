"Bilancio atto dovuto e con tanti ritardi", Dc: "Troppa esaltazione"

Ormai, è evidente che l'opposizione guarda al bilancio come punto per rilanciare la propria azione alternativa a quella del sindaco e della sua amministrazione

Gela. Se l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, ieri in giunta, ha fatto da propellente politico per rafforzare le convinzioni dell'amministrazione comunale e della maggioranza, allo stesso modo serve da sponda all'opposizione per compattarsi e ridimensionare la tappa, esaltata dal sindaco Di Stefano e dai suoi. Anche i cuffariani della Dc, così come forzisti e meloniani, già tracciano un solco piuttosto profondo. "L'amministrazione continua a dare una visione distorta della realtà e adotta la strategia dell'autocelebrazione, esaltanto atti dovuti e fatti che non esistono. Approvare un bilancio è un obbligo per chi amministra. Ci meraviglia questa esaltazione - dicono il commissario Giuseppe Licata, i consiglieri Armando Irti e Giuseppe Guastella e i dirigenti locali - portare in giunta un'ipotesi di bilancio riequilibrato solo dopo la diffida del commissario regionale dimostra evidenti ritardi e carenze dell'amministrazione e di chi ha la delega, anche rispetto a quanto era stato promesso in campagna elettorale quando si sbandierava che sarebbe stato pronto entro sei mesi. Oggi, siamo quasi a un anno e mezzo e ancora deve essere sottoposto al parere dei revisori". Ormai, è evidente che l'opposizione guarda al bilancio come punto per rilanciare la propria azione alternativa a quella del sindaco e della sua amministrazione. "È sicuramente un primo step, al quale si è arrivati soprattutto grazie a tutte le forze politiche che hanno approvato lo "sblocca royalties". Adesso aspettiamo il parere dei revisori per ogni valutazione", concludono i cuffariani.

In foto Licata, Irti e il dirigente Vincenzo Cascino