Bilancio, atti trasmessi ai revisori per il parere decisivo

Il sindaco e la sua maggioranza hanno concentrato buona parte degli sforzi proprio su questo versante, cruciale pure in un'ottica politica

Gela. L'approvazione in giunta, avvenuta la scorsa settimana, del bilancio stabilmente riequilibrato, ha tagliato il nastro amministrativo per il rush finale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, a inizio novembre, sarà ricevuto in sede ministeriale e inizierà a tastare il polso romano per prime "concessioni", con priorità alle assunzioni di nuovi dirigenti. Gli atti del bilancio sono stati trasmessi ai revisori comunali, che dovranno rilasciare un parere, a questo punto decisivo pure per il voto del consiglio. Il termine ultimo per far pervenire la documentazione era fissato per oggi, su esplicita indicazione del commissario regionale. Il sindaco, che ha la delega in materia, pare piuttosto fiducioso. Con i revisori ci sono state interlocuzioni costanti in questi mesi e gli uffici comunali, nonostante le difficoltà, hanno sempre risposto alle richieste di integrazioni e di verifiche. I componenti del collegio hanno a disposizione venti giorni per rilasciare il parere tecnico sul bilancio, che soprattutto se favorevole dovrebbe spianare definitivamente la via in direzione dell'assenso del civico consesso (a sua volta chiamato a un lavoro delicato). Spetterà infine alla Cosfel ministeriale pronunciarsi, dato il dissesto comunale: in questo caso, non è possibile stimare un termine preciso per il verdetto. Il bilancio stabilmente riequilibrato è un passaggio non solo obbligato ma decisivo per il superamento del dissesto. Il sindaco e la sua maggioranza hanno concentrato buona parte degli sforzi proprio su questo versante, cruciale pure in un'ottica politica.