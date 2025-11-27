Bilancio, attesa per parere revisori: sindaco incontra il consiglio

Un parere favorevole dei revisori blinderebbe atto e voto, soprattutto quello della maggioranza del sindaco

Gela. Sono ore di attesa, in municipio, per il parere sul bilancio stabilmente riequilibrato. I revisori hanno finalizzato le attività e il rilascio potrebbe avvenire in giornata. Il contenuto del parere definirà il rush finale dello strumento finanziario, essenziale nel percorso di superamento del dissesto. In serata, il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia, incontrerà i consiglieri comunali. Farà il quadro complessivo della situazione, in vista della seduta consiliare, prevista, salvo sorprese, per i primi giorni di dicembre, con all'ordine del giorno proprio il bilancio stabilmente riequilibrato. L'incontro è stato sollecitato dal presidente del civico consesso Paola Giudice, a sua volta impegnata nelle attività propedeutiche alla discussione in aula. Il bilancio stabilmente riequilibrato, strettamente tecnico, è frutto di un lavoro condotto dagli uffici finanziari del municipio, dalla burocrazia comunale e dagli organi di controllo, che nonostante diversi slittamenti sta per approdare in consiglio, per il voto finale. Un parere favorevole dei revisori blinderebbe atto e voto, soprattutto quello della maggioranza del sindaco.