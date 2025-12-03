Bilancio approvato, maggioranza e Iv compatti: opposizione divisa anche su emendamento

Il bilancio stabilmente riequilibrato è stato approvato. Gli atti saranno subito trasmessi al ministero per il sì definitivo e decisivo. Ok da Lega, gruppo misto e Forza Italia

Gela. Consiglieri nuovamente in aula dopo la pausa per consultazioni. La maggioranza, come ha riferito nel suo intervento la dem Lorena Alabiso, accoglie l'emendamento di Forza Italia, presentato in aula dall'azzurro Antonino Biundo. L'atto, con parere tecnico favorevole, prevede di integrare, nel testo per il bilancio, il riferimento alla delibera di giunta dello scorso giovedì, sempre in tema di strumento finanziario, come aveva annunciato anche il segretario del partito Vincenzo Cirignotta. A sorpresa o quasi, la maggioranza ha detto sì all'emendamento ma tra le file dell'opposizione si sono astenuti la meloniana Sara Cavallo e il consigliere della Dc Armando Irti. Lega, gruppo misto e Forza Italia hanno annunciato l'assenso al bilancio. Dc e Fratelli d'Italia hanno annunciato l'astensione davanti allo strumento finanziario. Cavallo ha parlato di "confusione amministrativa". Italia Viva, ha riferito Zappietro, sostiene il bilancio, così come tutta la maggioranza. Il bilancio stabilmente riequilibrato è stato approvato con diciannove voti favorevoli. Gli atti saranno subito trasmessi al ministero per il sì definitivo e decisivo.