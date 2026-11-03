Le reazioni Bilancio approvato, M5s, civici e Pd: "Si apre fase importante per la città"

Il sì ufficiale va a ribadire il reciproco supporto, politico e amministrativo

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano attendeva da tempo che il ministero potesse pronunciarsi sul bilancio stabilmente riequilibrato, nella strada per il superamento del dissesto. Il sì ufficiale va a ribadire il reciproco supporto, politico e amministrativo. "Accogliamo con grande soddisfazione il parere favorevole all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2022-2024 notificato in data odierna dal ministero dell'interno. Questo esito è frutto di un lavoro continuo,occhiuto e indefesso portato avanti dall'amministrazione comunale e dal civico consesso, insieme agli uffici del settore bilancio. Vogliamo ringraziare il sindaco, il presidente del consiglio, gli uffici preposti e tutti i consiglieri comunali per l'attività amministrativa e politica avviata e portata avanti e che oggi trova riscontro favorevole. Una nuova primavera ci attende, per la nostra città così come sostenuto dal Movimento 5 Stelle sin dai tempi dell'insediamento della giunta e del consiglio comunale. Preludio e presupposto per azionare tutti gli strumenti finanziari e amministrativi necessari per uno slancio della nostra città in termini di competitività, efficienza e garanzia di tutti i servizi comunali che la nostra città finalmente potrà avere, e ciò per migliorare in termini progressisti la vita dei nostri concittadini", fa sapere il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana. "Oggi dal ministero dell'interno è arrivata una delle notizie più attese e auspicate: la Cosfel ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Questo risultato rappresenta la dimostrazione concreta che, sin dal proprio insediamento, il sindaco e l'intera amministrazione hanno lavorato con impegno, responsabilità e determinazione, compiendo scelte che oggi trovano un importante riconoscimento in questo parere favorevole. Un ringraziamento particolare va a tutti i dipendenti comunali, ai funzionari e ai dirigenti che, con professionalità e dedizione, hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo importante traguardo. Oggi si apre una nuova fase, che può finalmente accompagnare la nostra città verso il superamento della condizione di dissesto finanziario, una situazione che ha inciso profondamente sulle dinamiche amministrative e sulla capacità operativa dell'ente. Dobbiamo guardare avanti con fiducia e determinazione, ma senza dimenticare la lezione che questi anni ci hanno lasciato. Sarà fondamentale fare tesoro degli errori del passato, anche di natura organizzativa, affinché determinate situazioni non si ripetano. Oggi, per Gela e per i gelesi, è davvero una bellissima giornata", spiegano i civici di "Una Buona Idea". Per il segretario cittadino del Pd Giuseppe Arancio, "oggi ha vinto la città. Il risanamento del Comune rappresenta una vittoria per tutta la comunità e consente a Gela di uscire dalle sabbie mobili del dissesto. Sappiamo che resta ancora da percorrere l’ultimo miglio, ma il risultato raggiunto segna un passaggio importante per il futuro della nostra città.

Questa vittoria è il frutto di un lavoro di squadra e della grande generosità dimostrata dal Sindaco. Il Partito Democratico, con lealtà, ha sostenuto questo percorso fin dall’inizio e oggi, come partito, riconosce che a vincere è stata Gela”.