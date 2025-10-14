Bilancio approvato in giunta, civici: "Grande lavoro, ora tocca a noi consiglieri"

Lo strumento finanziario è il capitolo "madre" di tutta la programmazione di questo primo anno di governo della città

Gela. Il passaggio del bilancio stabilmente riequilibrato è essenziale per la tenuta del municipio e nel percorso per il superamento del dissesto. L'approvazione odierna da parte della giunta leva un peso notevole dalle spalle del sindaco Terenziano Di Stefano e dei suoi assessori. Lo strumento finanziario è il capitolo "madre" di tutta la programmazione di questo primo anno di governo della città. Ne sono consci anche i civici di "Una Buona Idea", gruppo di riferimento di Di Stefano. "L'approvazione in giunta dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è senza dubbio un passaggio fondamentale e indispensabile per le sorti dell'ente e per l'azione amministrativa. Sicuramente - spiegano i consiglieri comunali civici -non mettiamo in dubbio che sia stato un percorso non semplice e forse anche per questo il risultato è ancora più importante. Ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione, il nostro segretario comunale e un grazie particolare va ai dirigenti e a tutti i dipendenti del Comune". Il messaggio ora è rivolto a tutta la maggioranza. Bisogna chiudere il cerchio, senza tentennamenti. "Adesso - concludono i consiglieri Giudice, Sincero, Faraci, Giorrannello e Cascio - attendiamo il parere dei revisori e poi sarà compito di noi consiglieri completare l'iter".