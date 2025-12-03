Bilancio approvato, Giudice: "Ripartiamo per il futuro della città, più forte e più libera"

A conclusione della seduta ha confermato l'importanza del voto che lei stessa ha certificato

Gela. La compattezza della maggioranza consiliare, che ha decisamente messo da parte qualche increspatura maturata nelle ultime settimane, si è fatta notare, piuttosto platealmente, questa sera, con l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dai prossimi giorni al vaglio del ministero per il passaggio decisivo. Il presidente del civico consesso Paola Giudice, attivamente impegnata in queste settimane nella fase di preparazione dei lavori consiliari, a conclusione della seduta ha confermato l'importanza del voto che lei stessa ha certificato. “Gela scrive oggi una pagina storica: il bilancio stabilmente riequilibrato è realtà. Un traguardo conquistato con determinazione, impegno e coraggio”, ha scritto sui social. Il bilancio diventa la base per la prossima programmazione amministrativa. “Da questo risultato riparte il futuro della nostra città, più forte e più libera”, ha concluso.

In foto il presidente Giudice insieme al sindaco Terenziano Di Stefano