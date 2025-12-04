Bilancio approvato, Di Paola: "È un record, modello Gela da esportare perché funziona"

Sembra aver messo alle spalle le tensioni, latenti, maturate nella vicenda dell'adesione al gruppo pentastellato dell'ex civico Massimiliano Giorrannello

Gela. Un "modello Gela che funziona". Chiosa così il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, ritornando sul bilancio stabilmente riequilibrato approvato ieri dal consiglio comunale e frutto della complessa attività istruttoria condotta dagli uffici e dall'amministrazione comunale. "Il fatto che il Comune di Gela stia uscendo dopo appena diciotto mesi di insediamento della nuova amministrazione dal dissesto finanziario, rappresenta una vittoria per i cittadini che grazie all’impegno della giunta retta da Terenziano Di Stefano e al consiglio comunale, potranno vedere rinascere la propria città. Si tratta di un vero e proprio record del "modello Gela" che a mio avviso può essere esportato in tutti gli altri centoventi Comuni siciliani che subiscono l’ombra del dissesto. Con i conti finalmente in ordine si potranno programmare tutti quei servizi che migliorano la vita dei cittadini, esattamente quello per cui ci eravamo impegnati in campagna elettorale", dice Di Paola. Il vicepresidente Ars, impegnato insieme agli altri esponenti dell'alternativa al governo Schifani nella costruzione di un fronte politico comune, sembra aver messo alle spalle le tensioni, latenti, maturate nella vicenda dell'adesione al gruppo pentastellato dell'ex civico Massimiliano Giorrannello. "Rivolgo un caloroso ringraziamento - sottolinea m - all’amministrazione comunale retta da Terenziano Di Stefano, al civico consesso presieduto da Paola Giudice e a tutta la coalizione perché hanno lavorato esclusivamente per il bene dei gelesi. Si tratta di un fatto storico di cui andare orgogliosi”.

In foto il parlamentare Ars Nuccio Di Paola