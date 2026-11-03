La svolta Bilancio approvato, commissione oltre le appartenenze politiche: "Ottimo risultato, si prosegua"

I consiglieri della commissione consiliare bilancio ritengono che l'approvazione ministeriale sia un passo importante

Gela. Mettono da parte le collocazioni di partito e sottolineano l'apprezzamento verso quanto fatto dall'amministrazione comunale e dalla burocrazia municipale, fino all'ottenimento del sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato. I consiglieri della commissione consiliare bilancio ritengono che l'approvazione ministeriale sia un passo importante. "Esprimiamo grande soddisfazione per la notizia giunta dal ministero dell’interno relativa all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2024, un passaggio di fondamentale importanza nel percorso di risanamento finanziario dell’ente. Sin dal proprio insediamento, la commissione ha seguito con attenzione, impegno e senso di responsabilità tutte le fasi del complesso iter amministrativo e contabile, assicurando un contributo costante attraverso un lavoro di confronto e collaborazione con gli uffici competenti e con l’amministrazione comunale. Un particolare apprezzamento e le più sincere congratulazioni vengono rivolti al sindaco Terenziano Di Stefano e a tutti gli uffici comunali coinvolti, per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto nel portare avanti un percorso particolarmente complesso e delicato. Un risultato che testimonia l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti istituzionali e amministrative dell’ente. L’approvazione rappresenta un autentico momento di svolta per il Comune, che può finalmente iniziare a guardare al futuro con una prospettiva più concreta, fondata sul riequilibrio dei conti, sulla programmazione e sulla possibilità di costruire nuove opportunità di sviluppo e crescita per la città", fanno sapere il presidente Vincenzo Tomasi e i componenti Davide Sincero, Antonella Di Benedetto, Antonino Biundo e Lorena Alabiso. Ci sono quindi sia esponenti di maggioranza sia quelli di opposizione (il forzista Biundo e la leghista Di Benedetto). "La commissione ritiene che questo importante traguardo non debba essere considerato un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase, nella quale sarà fondamentale proseguire con rigore, responsabilità e visione strategica, affinché il risanamento finanziario possa tradursi progressivamente in una maggiore capacità amministrativa, in nuovi investimenti e in risposte concrete alle esigenze dei cittadini. La commissione bilancio continuerà a svolgere il proprio ruolo con la stessa attenzione e determinazione, nella convinzione che questo risultato possa segnare l’avvio di una nuova stagione per Gela, finalmente nelle condizioni di programmare il proprio futuro e costruire prospettive reali di crescita e sviluppo", concludono i componenti.