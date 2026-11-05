Equilibri finanziari Bilancio approvato, Alario: "Adesso, vanno garantiti servizi e diminuzione tributi locali"

“Il dissesto non è ancora superato ma con il bilancio approvato – dice Alario – sarà un dovere dell'amministrazione attivare tutti quei capitoli di spesa che fino a oggi erano vincolati"

Gela. “L'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato del Comune è un segnale importante ma adesso si deve dare continuità al risanamento dell'ente comunale e soprattutto andare incontro alle esigenze dei cittadini”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario commenta così la decisione del Ministero dell'interno, attraverso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ha rilasciato parere favorevole allo strumento finanziario dell'ente. “Il dissesto non è ancora superato ma con il bilancio approvato – aggiunge Alario – sarà un dovere dell'amministrazione attivare tutti quei capitoli di spesa che fino a oggi erano vincolati e non hanno dato la possibilità di garantire servizi destinati alla collettività. I cittadini attendono risposte e si tratta di interventi che hanno finalità sociale”. Il segretario Ugl, infine, si concentra su un ulteriore aspetto. “Il bilancio approvato – conclude – una volta concluso l'iter degli ultimi strumenti da portare in consiglio comunale, dovrà dare la spinta decisiva per ridurre l'entità dei tributi comunali. I cittadini hanno bisogno di non essere più gravati da tariffe elevate”.