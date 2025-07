Bilancio, altro confronto fiume: ci sarà ulteriore campionamento su atti

Il campionamento degli atti, richiesto dai revisori, richiederà certamente settimane in più

Gela. La strada che conduce al bilancio stabilmente riequilibrato, già irta di non poche complessità, dovrà integrare un'ulteriore tappa. Questa mattina, in municipio, è durato per ore il confronto tecnico tra il sindaco Di Stefano, il dirigente al bilancio, i revisori, il segretario generale, il commissario regionale e gli assessori. La disamina è stata focalizzata sugli ultimi atti, necessari per chiudere il cerchio. Sono stati valutati e visionati. I revisori però ritengono necessario un ultimo campionamento sugli atti, fino a oggi rilasciati dagli uffici per lo strumento finanziario, essenziale in un Comune in dissesto. L'approfondimento servirà per avere tutte le certezze e così, poi, per concentrare l'attenzione sul parere che i revisori dovranno rilasciare, determinante nell'ottica del successivo voto del consiglio comunale. Il bilancio, sotto dissesto, dovrà essere trasmesso, successivamente, al ministero. Proprio gli uffici romani rilasceranno l'ultima parola. A maggior ragione, i revisori intendono avere un quadro ancor più capillare. Un giro di verifica che certamente inciderà sui tempi. Sembrava infatti che oggi si potesse chiudere, almeno questo era l'auspicio del primo cittadino, che sta seguendo personalmente il capitolo bilancio, avendo mantenuto la relativa delega. Il traguardo, per ora potenziale, rimane il completamento dell'iter e il voto al bilancio, non oltre il periodo estivo. Il campionamento degli atti richiederà certamente settimane in più.