PROMOZIONE Big match al "Presti": il Real Gela ospita la vice-capolista Noto

Appuntamento fissato per le 15 di sabato.

Gela. Reduce dal pareggio per 2-2 contro il Cassibile e dal rotondo successo per 5-0 inflitto al Comiso in Coppa Italia, il Real Gela cerca il primo sorriso casalingo al cospetto dell'attrezzato Noto, vice capolista del girone D di Promozione. Distante tre punti dalla vetta occupata dal Santa Croce, il club granata ha vinto cinque delle sei gare disputate e approda al "Presti" per collezionare altri tre punti.

Dal canto loro, gli uomini di Angelo Gaccione occupano la nona posizione in classifica e vanno a caccia del primo successo fra le proprie mura in campionato per avvicinarsi alla zona playoff del raggruppamento. Appuntamento fissato per le 15 di sabato.