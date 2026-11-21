Big match al PalaLivatino: il Gela Basket riceve la corazzata Barcellona
I tifosi sognano un successo dei propri beniamini contro la prima della classe, in piena fiducia dopo i sette successi inanellati in questo super avvio di campionato.
Gela. A chiudere un entusiasmante weekend di sport gelese ci pensa il Gela Basket, che domenica alle 18 fronteggerà l'attrezzato Barcellona Basket, primo in solitaria nel proprio raggruppamento di Serie B Interregionale. Distanti due punti dalla vetta, i biancazzurri cercano il colpaccio sotto gli occhi della propria gente per agganciare i peloritani e riconquistare la vetta del girone da matricola della competizione.
I tifosi sognano un successo dei propri beniamini contro la prima della classe, in piena fiducia dopo i sette successi inanellati in questo super avvio di campionato. Servirà concentrazione per gestire al meglio la gara con l'obiettivo di portarla a casa e superare la formazione ospite.