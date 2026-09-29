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Bici elettrica sotto a un tir a Palermo, un morto

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Palermo. Una bici elettrica è finita sotto un tir all'incrocio tra la via Belgio e viale Strasburgo

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2026 16:30
Bici elettrica sotto a un tir a Palermo, un morto -
Sicilia
Italpress
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PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Palermo. Una bici elettrica è finita sotto un tir all’incrocio tra la via Belgio e viale Strasburgo. Il ciclista è morto. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Municipale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Forti le ripercussioni sul traffico nella zona, già abitualmente intenso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 29 settembre 2026

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