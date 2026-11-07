Bezzecchi in pole al Gp del Qatar davanti a Marquez e Di Giannantonio

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese ferma il cronometro sul t...

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese ferma il cronometro sul tempo di 1'50"028 e precede di 0"266 il leader della classifica iridata, lo spagnolo Marc Marquez (Ducati). Terzo a 0"299 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre in seconda fila c'è Francesco Bagnaia (Ducati), quinto in mezzo alle due Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez e del giapponese Ai Ogura, rispettivamente quarto e sesto. Indietro lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia), che scatterà dall'11esima casella.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).