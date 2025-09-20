Bennici: "Di Paola continua a essere maestro di trasformismo"

L'attacco del centrodestra, a pochi giorni dal voto della commissione salute dell'Ars, che dovrà pronunciarsi sulla nuova rete ospedaliera che taglia posti per il nosocomio “Vittorio Emanuele”. Il centrodestra avrà un ruolo decisivo

Gela. L'opposizione di centrodestra ha messo nel proprio mirino politico il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, in una fase molto delicata, a pochi giorni dal voto della commissione salute dell'Ars, che dovrà pronunciarsi sulla nuova rete ospedaliera che taglia posti per il nosocomio “Vittorio Emanuele”. Il centrodestra avrà un ruolo decisivo, dopo aver già approvato il piano in sede di giunta regionale. Il gruppo consiliare che non si riconosce nell'amministrazione comunale, ieri, ha parlato di “faccia di bronzo”, riferendosi al vicepresidente Ars, sul tema dei contributi regionali. Lo fa, a sua volta, pure il dirigente FdI Sandra Bennici. “Il trasformismo è ormai la vera disciplina olimpica dell’onorevole Di Paola. I suoi eterni proclami, come “mai con il Pd”, “mai con pezzi del centrodestra”, “mai ruoli di potere”, “mai contributi ai Comuni”, sono stati smentiti con una velocità impressionante. Un attimo prima la purezza rivendicata, un attimo dopo la stretta di mano con chiunque garantisca un ruolo di governo. Il tentativo di mostrarsi come unico, intoccabile, diverso, non convince più nemmeno lui stesso, intrappolato com’è in un esercizio costante di bipensiero orwelliano, dire e smentire, affermare e negare, in un loop infinito. Deve essere stata un’estate faticosissima per l’onorevole e per i suoi alleati – dice Bennici - feste, festini, aperitivi, selfie e comparsate devono avergli tolto parecchie ore di sonno. Forse è proprio questa stanchezza a spiegare certe amnesie improvvise. Perché sembra aver dimenticato che dal Natale 2024 sono arrivati 300 mila euro, frutto di quel tanto vituperato sistema delle mancette che oggi guarda con orrore moralista. Peccato che fino a ieri ne fosse fiero beneficiario, con tanto di dichiarazioni pubbliche e che proprio quelle risorse abbiano regalato alla città un’estate ricca di eventi. Nel frattempo, Fratelli d’Italia, grazie all’impegno dell’onorevole Scuvera e con tutto il centrodestra, lavora instancabilmente per garantire ai gelesi i servizi essenziali. Senza slogan, senza passerelle ma lottando nelle sedi opportune con un solo, chiaro leitmotiv: sempre e solo nell’interesse della città”.

In foto il dirigente FdI Sandra Bennici