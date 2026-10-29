Bce, Lagarde lascerà la presidenza il 7 febbraio 2027

BRUXELLES (ITALPRESS) - "La Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha informato il Consiglio direttivo e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che lascerà la sua posizio...

BRUXELLES (ITALPRESS) - "La Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha informato il Consiglio direttivo e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che lascerà la sua posizione il 7 febbraio 2027". E' quanto si legge in una nota della Bce. Il successore di Lagarde sarà nominato dal Consiglio Europeo, secondo la procedura prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).