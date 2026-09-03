"Battaglia per la sanità di Gela è di tutta la Sicilia", Mannino (Cgil): "Che fine ha fatto rete ospedaliera?"

Il sindaco Terenziano Di Stefano ha rinnovato anche al segretario Cgil le richieste per il potenziamento del nosocomio

Gela. "La battaglia per il potenziamento dell'ospedale di Gela è la battaglia per il potenziamento della sanità di tutta la Sicilia". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, questa mattina al presidio allestito dall'amministrazione comunale davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele". "Troppe clientele e troppo tagli creano questa situazione di carenza - dice inoltre Mannino che si è intrattenuto con l'amministrazione comunale e con i presenti al presidio - l'assessore regionale Marcello Caruso dia anzitutto notizie sul piano sanitario regionale e sulla rete ospedaliera, inviata al ministero ma della quale non si sa più nulla. I territori come quello di Gela non possono essere abbandonati". Il sindaco Terenziano Di Stefano ha rinnovato anche al segretario Cgil le richieste per il potenziamento del nosocomio. La Cgil regionale incontrerà l'assessore Caruso, mettendo sul tavolo anche la vicenda Gela. Al presidio, questa mattina, diversi lavoratori e dirigenti Cgil, organizzazione sindacale che fin dall'inizio sostiene la mobilitazione.