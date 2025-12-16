Quotidiano di Gela

Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato 32enne

BRESCIA (ITALPRESS) - Un barista di 55 anni è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale. L'aggressione è avvenuta fuori dal locale in cui l'uomo lavorava, l...

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2025 07:50
Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato 32enne -
Italia
Italpress
Condividi

BRESCIA (ITALPRESS) - Un barista di 55 anni è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale. L'aggressione è avvenuta fuori dal locale in cui l'uomo lavorava, lungo la strada provinciale 345.

I Carabinieri hanno fermato un 32enne, accusato di omicidio aggravato. Il coltello trovato in un cassonetto nei pressi del bar.

- foto ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela