Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato 32enne

A cura di Redazione 16 dicembre 2025 07:50

BRESCIA (ITALPRESS) - Un barista di 55 anni è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale. L'aggressione è avvenuta fuori dal locale in cui l'uomo lavorava, lungo la strada provinciale 345. I Carabinieri hanno fermato un 32enne, accusato di omicidio aggravato. Il coltello trovato in un cassonetto nei pressi del bar. - foto ufficio stampa Carabinieri - (ITALPRESS).