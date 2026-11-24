Bankitalia, a Palermo due giornate dedicate alla tutela della clientela nell’era digitale / Video

L'iniziativa “In viaggio con la Banca d’Italia” ha fatto tappa a Palermo con due giornate di approfondimento

PALERMO (ITALPRESS) – La trasformazione digitale dei servizi finanziari offre nuove opportunità, ma porta con sé anche rischi che richiedono strumenti di prevenzione e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini. È questo il tema al centro dell’iniziativa “In viaggio con la Banca d’Italia”, che ha fatto tappa a Palermo con due giornate di approfondimento dedicate alla tutela della clientela nell’era digitale, alla sicurezza dei pagamenti e al contrasto delle frodi.

Il primo appuntamento si è svolto stamane, nella sede palermitana della Banca d’Italia, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, del settore bancario e delle associazioni dei consumatori. Domani si tornerà invece sul tema delle truffe nei pagamenti, con un incontro dal titolo “Le truffe nei pagamenti: dalla prevenzione ai rimedi”, pensato per approfondire le principali tecniche utilizzate dai truffatori e le possibilità di tutela per chi ne rimane vittima.

Ad aprire i lavori di oggi sono stati i saluti istituzionali di Milena Caldarella, direttrice della sede di Palermo della Banca d’Italia, del sindaco Roberto Lagalla e del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Al centro della mattinata una tavola rotonda sul tema “Tutela della clientela nell’era digitale: tra regole e responsabilità”, con gli interventi di Antonio Balsamo, presidente della Corte d’Appello di Palermo, Maria Rosaria Maugeri, professoressa di diritto privato dell’Università di Catania e presidente del Collegio ABF di Palermo, Salvatore Malandrino, presidente della Commissione regionale siciliana dell’ABI, Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, e Filiberto Morelli, vice capo del Servizio Tutela Individuale dei Clienti della Banca d’Italia.

A moderare il confronto Paola Ansuini, responsabile Comunicazione nel Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia. “Questi nostri incontri si inseriscono nell’ambito di un’iniziativa itinerante: ‘In viaggio con la Banca d’Italia’, che è un’iniziativa che per farsi conoscere, per creare sul territorio un dialogo più intenso fra istituzioni, imprese e cittadini, e promuovere la cultura finanziaria”, ha spiegato la direttrice Milena Caldarella, sottolineando la necessità di accompagnare l’innovazione con un’adeguata protezione degli utenti.

“In questi due giorni noi ci occuperemo della tutela della clientela in un mondo che è in trasformazione. La trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica, hanno modificato profondamente quelli che sono i servizi finanziari: vediamo come si riducono quelli che sono i tempi, i costi di esecuzione delle operazioni. Nello stesso tempo, l’accesso ai servizi finanziari è reso più veloce: si abbattono quelle che prima erano delle barriere fisiche e delle barriere geografiche. Grandi opportunità che favoriscono l’inclusione finanziaria, ma assieme a queste dei rischi. Vedremo come le istituzioni possono e debbono agire per poter assicurare una protezione efficace al cittadino in questo nuovo ecosistema digitale. Poi entreremo più direttamente sul tema dei rischi, facendo riferimento a uno dei principali rischi derivanti dall’innovazione tecnologica, che è quello delle frodi. Vedremo di fare capire meglio quali sono le caratteristiche principali degli strumenti fraudolenti, come poterli riconoscere e, qualora si dovesse diventare vittime di frodi, quali sono i rimedi da porre in essere. Quindi, ci muoveremo dalla prevenzione ai rimedi”.

Sul fronte regionale, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha richiamato il ruolo delle politiche pubbliche nel favorire l’accesso al credito per famiglie e imprese: “La tutela della clientela è di fondamentale importanza. Banca d’Italia, come autorità di vigilanza, è particolarmente attiva in questo settore: la Regione sta portando avanti numerose politiche per migliorare e facilitare l’accesso al credito. E quindi credo che la politica regionale ben si collochi nella logica del miglioramento delle possibilità per i siciliani, non soltanto per le imprese ma anche per le famiglie. Alcune misure sono già state introdotte nella legge di variazione di bilancio a ottobre di quest’anno, e altre sono in corso di esame da parte dell’Assemblea regionale. Proprio oggi iniziano i lavori della Commissione Bilancio per la legge di stabilità 27/29”.

Un tema, quello della sicurezza digitale, che riguarda anche le fasce della popolazione meno abituate a utilizzare strumenti e servizi online. Il sindaco Roberto Lagalla ha evidenziato in particolare le difficoltà che possono incontrare le persone prive di competenze digitali e i rischi legati alla falsificazione dei dati e alle truffe: “L’era digitale ha trasformato il sistema delle relazioni, ma anche il rapporto, la tipologia del rapporto, tra pubblica amministrazione, istituti di credito, grande distribuzione e clientela. E quindi è di tutta evidenza che, soprattutto per quella non trascurabile aliquota della comunità che non può vantare una natività digitale, il tema diventa cruciale e cogente rispetto alle possibili truffe e alla possibile falsificazione dei dati. Ecco perché Banca d’Italia bene fa, avendo il controllo del sistema bancario nazionale, ad avanzare questo tipo di comunicazione, a farne patrimonio comune, interessando in questo anche, ovviamente, le amministrazioni locali, che già sono state chiamate dal governo proprio in questi giorni con un contributo particolare, ad intervenire insieme alle forze dell’ordine per la tutela dalle truffe agli anziani”.

Le due giornate, organizzate con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, puntano dunque a mettere a confronto competenze e responsabilità diverse per rafforzare la fiducia dei cittadini nei servizi finanziari. Dopo il dibattito odierno sulle regole e sugli strumenti di tutela, domani l’attenzione si sposterà sulle modalità operative delle frodi nei pagamenti, sulle strategie per riconoscerle tempestivamente e sui rimedi disponibili. Un percorso che punta a rendere i cittadini più consapevoli, in un contesto nel quale la rapidità delle transazioni digitali deve procedere di pari passo con la sicurezza.

– Foto xd6/Italpress –

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