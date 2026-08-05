Banca Ifis, lo sviluppo degli stadi la sfida principale in vista di Euro 2032

ROMA (ITALPRESS) - Mentre inizia il Mancini bis per la nazionale, il calcio italiano guarda allo sviluppo di nuovi stadi come principale leva per aumentare la competitività e ridurre il gap con le gra...

ROMA (ITALPRESS) - Mentre inizia il Mancini bis per la nazionale, il calcio italiano guarda allo sviluppo di nuovi stadi come principale leva per aumentare la competitività e ridurre il gap con le grandi leghe europee. Secondo la ricerca di Banca Ifis, il rinnovamento delle infrastrutture rappresenta la principale sfida in vista di Euro 2032.

Nuovi stadi e impianti riqualificati potrebbero portare fino a 5,3 milioni di spettatori aggiuntivi e generare circa 1,3 miliardi di euro di spesa diretta tra ristorazione, commercio, ospitalità e servizi. Gli impianti di nuova generazione non sono infatti soltanto luoghi dedicati alle partite, ma infrastrutture multifunzionali in grado di generare ricavi durante tutto l'anno e contribuire allo sviluppo economico dei territori.

Lo studio "Nuovi stadi ed Euro 2032: quando infrastrutture e grandi eventi diventano valore", realizzato dall'Osservatorio sullo Sport System di Banca Ifis, evidenzia inoltre come il 52% degli italiani segua attivamente il calcio e come quasi un quarto di chi oggi non frequenta gli stadi sarebbe disposto a farlo in presenza di strutture moderne, accessibili e capaci di offrire un'esperienza che vada oltre i novanta minuti di gioco.

L'urgenza del tema aumenta guardando a Euro 2032. L'Italia ospiterà 26 partite della competizione, con oltre 1,1 milioni di spettatori attesi e un impatto economico stimato in 4,6 miliardi di euro. Una prospettiva che rende ancora più cruciale il completamento dei progetti infrastrutturali nei tempi richiesti dalla UEFA.

Il settore finanziario ha un ruolo abilitante in questo scenario. "La sfida - conclude Banca Ifis - non è però solo mettere risorse, ma contribuire a rendere questi progetti realizzabili e sostenibili nel tempo. Questo richiede una conoscenza approfondita delle specificità del calcio e la capacità di costruire soluzioni coerenti con le esigenze dei club. Attraverso Ifis sport, la divisione dedicata allo sport system, Banca Ifis accompagna società sportive e progetti infrastrutturali mettendo a disposizione competenze specialistiche maturate sul campo. Un ruolo che diventa sempre più strategico in una fase in cui la modernizzazione degli stadi può fare la differenza tra cogliere appieno l'opportunità di Euro 2032 o perdere terreno rispetto ai principali campionati europei".

- foto ufficio stampa Banca Ifis -

(ITALPRESS).