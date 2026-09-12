Banca e gioielleria assaltate a Mazzarino, commissario Chirieleison: "Fatti gravi ma non ci rassegnamo"

l commissario è subentrato dopo la sfiducia all'ex sindaco Domenico Faraci che ha portato allo scioglimento dell'assise civica

Mazzarino. La notte degli assalti a una gioielleria e a un istituto di credito ha lasciato un'impronta pesante a Mazzarino. E' direttamente il commissario straordinario Cinzia Chirieleison a spiegarlo e a lanciare un appello alla città e alle istituzioni. Il commissario è subentrato dopo la sfiducia all'ex sindaco Domenico Faraci che ha portato allo scioglimento dell'assise civica. “Esprimo la più ferma condanna per il grave episodio criminoso che ha coinvolto una gioielleria e una banca, nel pieno centro di Mazzarino, assaltate mediante l’impiego di escavatori, a meno di un mese di distanza da un analogo fatto ai danni di un’altra gioielleria. Si tratta di un gesto di particolare gravità, che non può essere qualificato come un semplice furto. Le modalità dell’assalto evidenziano un livello di spregiudicatezza e violenza tale da colpire non solo le attività coinvolte, ma l’intera comunità. Esprimo la mia piena solidarietà ai titolari, ai lavoratori e a tutte le persone che hanno subito le conseguenze di questo atto e del precedente episodio verificatosi il mese scorso. Chi ogni giorno lavora, investe e porta avanti la propria attività con impegno e sacrificio deve poter contare sulla sicurezza e sulla piena tutela da parte delle istituzioni. Confidiamo nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto e l'impegno profuso, affinché i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia. È fondamentale fare piena luce su quanto accaduto e mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sul presidio del territorio, in particolare nelle ore notturne. Da parte mia, confermo il massimo impegno, nell’ambito delle mie competenze, per rafforzare il confronto con le istituzioni e le forze dell’ordine, sostenere ogni iniziativa utile alla sicurezza del territorio e contribuire concretamente alla tutela delle attività economiche e dei cittadini. Di fronte a episodi di tale gravità non possiamo e, soprattutto, non dobbiamo rassegnarci. La risposta deve essere ferma e condivisa: istituzioni, forze dell’ordine, imprese e cittadini devono continuare a collaborare per contrastare ogni forma di criminalità e tutelare il diritto di vivere e lavorare nel rispetto della legalità”, spiega in una nota il commissario.