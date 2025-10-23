Bambino in ospedale per la frattura di un piede ma viene ingessata la mano

Una vicenda che fa riflettere

Gela. La frattura a un piede ma, per errore, in ospedale l'ingessatura viene effettuata a una mano. E' accaduto pochi giorni fa a un bambino, accompagnato dalla madre, per una frattura rilevata, dopo gli accertamenti, proprio a un piede. Il bambino se l'era provocata a causa di una caduta. Peccato, però, che in luogo del piede fratturato sia stata ingessata la mano. Chiaramente, la madre ha insistito facendo notare l'errore, non individuato neanche dal medico che se ne stava occupando. Alla fine, si è proceduto con il gesso al piede fratturato ma la vicenda fa riflettere. “Queste cose non dovrebbero mai capitare”, fa sapere chi era presente in quelle ore nel nosocomio.