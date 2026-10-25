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Ballottaggio in Brasile, prorogata di due ore chiusura dei seggi

ROMA (ITALPRESS) - E' stata prorogata di due ore la chiusura dei seggi in tutto il Brasile, chiamato a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula.Lo sc...

A cura di Redazione Redazione
25 ottobre 2026 23:00
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Ballottaggio in Brasile, prorogata di due ore chiusura dei seggi -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - E' stata prorogata di due ore la chiusura dei seggi in tutto il Brasile, chiamato a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula.

Lo scrutinio dovrebbe iniziare alle 19, le 23 in Italia. Lo ha stabilito la Corte elettorale che ha accolto le richieste dei due candidati.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 25 ottobre 2026

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