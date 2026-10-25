Ballottaggio in Brasile, prorogata di due ore chiusura dei seggi
ROMA (ITALPRESS) - E' stata prorogata di due ore la chiusura dei seggi in tutto il Brasile, chiamato a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula.Lo sc...
ROMA (ITALPRESS) - E' stata prorogata di due ore la chiusura dei seggi in tutto il Brasile, chiamato a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula.
Lo scrutinio dovrebbe iniziare alle 19, le 23 in Italia. Lo ha stabilito la Corte elettorale che ha accolto le richieste dei due candidati.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 25 ottobre 2026