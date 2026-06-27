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Bagnaia penalizzato ad Assen, passa da sesto a settimo nella Sprint

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - Cambia l'ordine d'arrivo della Sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Scambio di posizioni fra le due Ducati ufficiali visto che Fran...

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2026 17:53
Bagnaia penalizzato ad Assen, passa da sesto a settimo nella Sprint -
Italia
Italpress
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ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - Cambia l'ordine d'arrivo della Sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Scambio di posizioni fra le due Ducati ufficiali visto che Francesco Bagnaia, sesto al traguardo, è stato penalizzato per track limits e retrocesso in settima posizione. A beneficiarne il compagno di squadra Marc Marquez, che aveva chiuso alle sue spalle e si ritrova ora sesto. La sprint era stata dominata dalle due Aprilia del team Trackhouse, col successo di Raul Fernandez davanti ad Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio terzo con la Ducati V46. Ai piedi del podio le due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 27 giugno 2026

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