Azzurre nei quarti degli Europei dopo 12 anni

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Dopo 12 anni l'Italia si qualifica per i quarti di finale degli Europei femminili. Nell'ultima sfida del Gruppo B, la Nazionale del ct Soncin esce sconfitta per 3-1 a Be...

A cura di Redazione 11 luglio 2025 21:15

Condividi