Avifauna tutelata nella Riserva Biviere, in Regione sottoscritto accordo con Enel

Palermo. Un modello virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato, orientato alla tutela della biodiversità, alla riqualificazione di aree sensibili e alla valorizzazione del territorio siciliano. È questo l’obiettivo dell’accordo nato da un percorso di collaborazione virtuoso tra l’assessorato del Territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, il gruppo Enel (con le aziende E-Distribuzione ed Enel Produzione) e la Lipu, ente gestore delle riserve naturali orientate "Saline di Priolo" e "Biviere di Gela".

"Con questi progetti – dichiara l’assessore Giusi Savarino – dimostriamo che la Sicilia sa essere laboratorio di buone pratiche, dove la tutela dell’ambiente e lo sviluppo possono procedere insieme. La collaborazione con Enel e Lipu è un segnale forte di come pubblico e privato possano condividere responsabilità e visione per il futuro del nostro territorio. La tutela della biodiversità, come nel caso della cicogna bianca e di altre specie, può e deve essere un obiettivo condiviso, sostenuto da competenze, dialogo e visione comune».

L’accordo prevede, in particolare, due distinti interventi: uno per la riserva naturale di Gela e uno per quella di Priolo Gargallo, nel siracusano, che, per le loro specificità tecniche e gestionali, prevedono la sottoscrizione di due distinte convenzioni, calibrate sulle diverse esigenze operative.

Oggi, nella sede dell'assessorato del Territorio e dell'ambiente, è stata sottoscritta la convenzione tra la riserva naturale orientata "Biviere di Gela" ed E-Distribuzione, l’azienda del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete elettrica a media e bassa tensione. Il progetto, prossimo all’avvio, mira a ridurre l’impatto delle linee elettriche sull’avifauna, con particolare attenzione alla colonia di cicogna bianca e ad altre specie di interesse comunitario. Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di strutture artificiali sicure per la nidificazione. Tutto ciò consentirà una gestione più sostenibile delle infrastrutture elettriche in aree di elevato valore naturalistico.

Il percorso di collaborazione concordato rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, imprese e mondo delle aree protette possa tradursi in azioni tangibili di sostenibilità e tutela ambientale. Con queste azioni, la Sicilia si conferma tra le regioni più attive nella promozione di interventi concreti di restauro ecologico, riduzione dell’impatto industriale e rafforzamento della Rete Natura 2000, contribuendo alla costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente.

"Siamo orgogliosi – sottolinea il presidente della Lipu, Alessandro Polinori – di essere parte attiva di questo percorso che unisce riqualificazione ambientale e responsabilità condivisa. A Priolo e Gela si costruisce un modello replicabile, dove la conservazione della biodiversità diventa leva di rigenerazione territoriale e di crescita culturale. Ringraziamo la Regione Siciliana ed Enel per la sensibilità e la visione dimostrata".

Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni del sistema regionale delle Aree naturali protette, che promuove una gestione integrata e partecipata del patrimonio naturale.