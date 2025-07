Avevano droga in auto, fermati un gelese e un palermitano: obbligo di dimora

Le indagini vanno avanti. Sono stati fermati mentre procedevano in direzione di Gela

Catania. I controlli sono scattati lungo un tratto della Gela-Catania, in territorio etneo. Nel fine settimana appena trascorso, in due sono stati trovati, a bordo di un'auto, mentre trasportavano almeno trentotto involucri contenenti marijuana e diversi grammi di cocaina. È stata posta subito la misura custodiale. Ieri, il gelese Angelo D'Aleo e il palermitano Giuseppe Mineo, si sono presentati davanti al giudice del tribunale di Catania per il rito direttissimo. La procura ha insistito per la misura della custodia cautelare. Le difese, con gli avvocati Tommaso Vespo e Giusy Scrudato, hanno invece avanzato richieste per misure meno restrittive. Alla fine, il giudice ha optato per l'obbligo di dimora e il rientro nelle rispettive abitazioni entro le ore serali. Le indagini vanno avanti. Per gli inquirenti, la droga scoperta e sequestrata era destinata allo spaccio. I due sono stati fermati mentre procedevano verso Gela.