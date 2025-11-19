Aveva lasciato la città e denunciato l'ex per minacce e violenze, ha ritirato la querela

Negli scorsi mesi, l'uomo accusato, un operaio, a sua volta gelese, era stato sentito dal gip del tribunale di Catanzaro

Gela. Lo avrebbe denunciato per una sorta di ripicca, dopo aver saputo di una precedente iniziativa in tal senso da parte dell'ex convivente. Così, una gelese, negli scorsi mesi trasferitasi in Calabria, ha ritirato la querela sporta nei confronti dell'ex, inizialmente accusato di minacce e di avela vessata, anche attraverso messaggi telefonici e chat. Negli scorsi mesi, l'uomo, un operaio, a sua volta gelese, era stato sentito dal gip del tribunale di Catanzaro, dato che i pm calabresi avevano avviato un'indagine. L'ex convivente aveva lasciato la città insieme alla figlia nata dalla relazione. Inizialmente, l'operaio venne sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex e alla figlia. Adesso, arriva la remissione della querela. L'indagato, in fase di interrogatorio, assistito dall'avvocato Rosario Prudenti, aveva respinto le accuse che gli venivano mosse. Ebbe poi l'autorizzazione a vedere la figlia, durante incontri monitorati dai servizi sociali.