Aveva il volto ferito e sanguinante, donna trasportata in ospedale

Era in strada e ferita

Gela. Chi vive nella zona l'ha subito notata, questa mattina. Una donna era in strada, in via Aldisio Sammito, con il volto segnato da ferite e sangue. E' stato allertato il 118 per prestarle le prime cure. La donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Non si esclude un'eventuale aggressione. Saranno probabilmente le forze dell'ordine a fare maggiore chiarezza.