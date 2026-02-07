Aveva 4 chili di cocaina nascosti in macchina, arrestato un 35enne a Catania / Video

CATANIA (ITALPRESS) & La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con l& di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L& si inserisce nell& delle ordinarie e p

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotte dalla Squadra Mobile etnea. In particolare, nel corso delle attività informative, gli investigatori avevano appreso che l’utilizzatore di una specifica autovettura sarebbe rientrato in città trasportando un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Sulla base di tali elementi, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania ha predisposto un mirato servizio di osservazione e controllo, che ha consentito di individuare il veicolo mentre stava facendo rientro in Sicilia. Gli operatori, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno proceduto all’identificazione dell’occupante e alla perquisizione dell’autovettura. L’attività di ricerca ha dato esito positivo: all’interno di un’intercapedine ricavata nello sportello destro del mezzo, dopo la rimozione del pannello, sono stati rinvenuti quattro panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La droga, immediatamente sottoposta a sequestro, aveva un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. Alla luce di quanto emerso, il 35enne è stato tratto in arresto. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.

