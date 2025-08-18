Autorità portuale, ufficiale la nomina a presidente di Tardino: voluta dal ministro Salvini

Prende il posto dell'ormai ex presidente Pasqualino Monti, sotto la cui direzione si concretizzò il passaggio delle strutture portuali locali all'Autorità

Gela. Alla fine, dopo vari slittamenti, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha avuto l'ultima parola in capitolo. L'Autorità portuale della Sicilia occidentale, che gestisce anche i siti locali, sarà guidata dall'ex europarlamentare della Lega Annalisa Tardino. E' arrivata l'ufficialità. Prende il posto dell'ormai ex presidente Pasqualino Monti, sotto la cui direzione si concretizzò il passaggio delle strutture portuali locali all'Autorità. Sono tanti i nodi da sciogliere anzitutto rispetto all'eterno progetto per il porto rifugio, che va rimesso in piena efficienza ma con lavori che a oggi non sono mai partiti. Il comitato pro porto e l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Di Stefano e l'assessore Di Cristina, di recente hanno ribadito l'esigenza di un tavolo tecnico, per vagliare la situazione attuale del progetto dei lavori del porto rifugio. Preoccupano i troppi silenzi di questi mesi, anche se l'amministrazione ha contatti istituzionali che possono avere comunque uno spazio importante. Il cambio di guardia alla guida dell'Autorità era essenziale così da avere un'interfaccia istituzionale con la quale confrontarsi. L'Autorità gestisce inoltre snodi portuali essenziali in Sicilia, da Palermo e Trapani passando per Licata e Porto Empedocle.