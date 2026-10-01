Autoriparazione, svolto a Palermo il seminario di CNA Sicilia e Quattroruote Professional

Un appuntamento dedicato agli operatori del settore, finalizzato ad approfondire le nuove sfide tecnologiche che interessano il mondo dell'autoriparazione.

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palermo il seminario tecnico organizzato da Cna Autoriparazione Sicilia, in collaborazione con Quattroruote Professional. Un appuntamento dedicato agli operatori del settore, finalizzato ad approfondire le nuove sfide tecnologiche che interessano il mondo dell’autoriparazione.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Vincenzo Geloso, Vice Presidente di Cna Palermo, e Piero Giglione, segretario di CNA Sicilia. Entrambi hanno dato il benvenuto della Confederazione e sottolineato l’impegno dell’associazione nel supportare le imprese del territorio.

A coordinare i lavori è stato Francesco Cuccia, che ha guidato la giornata introducendo gli interventi e moderando il dibattito tra i relatori e i partecipanti. Il cuore tecnico del seminario è stato affidato agli esperti di Quattroruote Professional, che hanno offerto un contributo di particolare rilievo.

Vergani ha presentato il tempario CNA-Quattroruote Professional, offrendo spunti operativi concreti per gli addetti ai lavori. A seguire, Bonalumi ha approfondito gli scenari futuri dell’automotive, soffermandosi sui numeri del cambiamento in atto.

Nel corso della giornata è intervenuta anche Antonella Grasso, responsabile nazionale di CNA Autoriparazione. A chiudere i lavori è stato Orazio Rossello, presidente regionale CNA Carrozzieri Sicilia. L’incontro si è concluso con un momento di confronto e networking tra i partecipanti.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).