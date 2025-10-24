Autore gelese dona i volumi scritti alla Biblioteca Comunale di Gela

Libri che raccontano, attraverso storia, arte e tradizioni, l’identità profonda della comunità gelese. Alla cerimonia di consegna erano presenti l’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina e la presidente della Commissione Cultura Sara Cavallo.

Gela. Un gesto di grande valore culturale è stato compiuto dall’Associazione Culturale impegnata nella valorizzazione dei beni materiali e immateriali della città di Gela, che ha donato alla Biblioteca Comunale due copie per ciascuno dei volumi scritti dal proprio presidente, Francesco Città.

Tra le opere donate figurano “Viaggio nella gastronomia gelese da Archestrato di Gela ai nostri giorni”, “La Torre si sgretola”, “Profumo di ginestre”, “Con il soffio del meltemi”, la raccolta “Le poesie, il musical e i lavori teatrali” e “Archestrato di Gela, la gastronomia siciliana e la Dieta Mediterranea”.

Alla cerimonia di consegna erano presenti l’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina e la presidente della Commissione Cultura Sara Cavallo, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come simili gesti contribuiscano ad arricchire il patrimonio librario cittadino e a promuovere la conoscenza delle radici locali.

L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e orgoglio per la città, nel segno della cultura e dell’amore per Gela.