Automotive, Urso “In Europa siamo al collasso, non c’è tempo da perdere”

ROMA (ITALPRESS) - "La crisi dell'auto è europea. L'epicentro del terremoto è a Bruxelles, nel regime regolatorio del Green Deal che ci ha reso dipendenti dalla Cina. L'abbiamo detto fin dall'inizio,...

ROMA (ITALPRESS) - "La crisi dell'auto è europea. L'epicentro del terremoto è a Bruxelles, nel regime regolatorio del Green Deal che ci ha reso dipendenti dalla Cina. L'abbiamo detto fin dall'inizio, con responsabilità e chiarezza, qui e in Europa. Ora tanti in Europa condividono le nostre posizioni". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Question Time alla Camera.

"Proprio stamattina abbiamo con il ministro francese dell'Industria, Martin, individuato una posizione comune che posso sintetizzare con: neutralità tecnologica e Made in Europe. Più flessibilità tecnologica e più componenti locali - ha aggiunto Urso -. Speriamo di coinvolgere a breve anche la Germania. Non c'è tempo da perdere, perchè come dimostrano gli annunci drammatici che si susseguono in Europa sulla chiusura di stabilimenti e licenziamenti, siamo al collasso. Sembra un bollettino di guerra, con un impatto negativo anche sulla nostra componentistica che produce per le case automobilistiche tedesche".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).