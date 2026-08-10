Auto si ribalta nel Ragusano, in ospedale una donna e i suoi tre figli

Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa è intervenuto per un incidente stradale

RAGUSA (ITALPRESS) – Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa è intervenuto per un incidente stradale, intorno alle 21 di ieri, sulla Chiaramonte-Monterosso: una Fiat Panda condotta da una 31enne con a bordo i tre figli minori si è cappottata. Gli occupanti sono trasferiti in ospedale per accertamenti.

Intorno all’1, altro intervento della squadra operativa del Comando per un incidente stradale che ha coinvolto due auto sulla SP 63 nei pressi del Donnalucata Resort; cinque degli occupanti delle vetture sono stati trasferiti in ospedale a Ragusa per traumi vari.

La squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla SP 15 per altro incidente stradale occorso fra una Fiat Punto e una Audi 5: il conducente della Fiat Punto è stato estratto dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco e condotto in ospedale dal personale del 118.

Un altro incidente è avvenuto a Ragusa, all’incrocio tra via Archimede e via Platani, tra una Giulietta, con a bordo un uomo e una donna, e una Cmax, con due giovani ragazze. Tutti e 4 sono stati portati in ospedale e le auto sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).