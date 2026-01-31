Auto elettrica in fiamme, rogo nella notte

Verifiche condotte dai carabinieri

Gela. Saranno condotte verifiche ulteriori, da parte dei carabinieri, rispetto a un incendio che nella notte ha danneggiato un'auto elettrica a noleggio. Era parcheggiata in strada quando le fiamme si sono alzate. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli stessi militari dell'arma. Non si esclude neanche un guasto tecnico ma gli inquirenti vogliono condurre altri approfondimenti.