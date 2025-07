Auto danneggiata, il video e le accuse: quarantacinquenne assolto

L'imputato è stato assolto a conclusione del giudizio

Gela.Per il giudice, così come indicato nel dispositivo, non ci sono elementi certi che collegherebbero il quarantacinquenne finito a processo ai danneggiamenti posti in essere su un'automobile, parcheggiata in strada. L'imputato è stato assolto. Era stato il proprietario della vettura ad accorgersi dei danni e a presentare il video, che confermava la presenza del quarantacinquenne nei pressi dell'auto. Il proprietario si è costituito parte civile, con il legale Cristian Peritore, che così come la procura ha insistito per la condanna. La difesa, invece, attraverso il legale Salvo Macrì, ha provato che in realtà proprio il video mostrerebbe l'imputato transitare a piedi, in una delle vie a ridosso del centro storico, ma senza la certezza che impugnasse un punteruolo, usato per rigare l'auto. Il difensore ha inoltre sottolineato che dal video si nota il transito anche di altre persone, senza garantire quindi che ad agire sia stato il quarantacinquenne, ora assolto.