Auto Croce rossa vandalizzata, Scuvera: "Atto vile che fa male a tutta la comunità"

La solidarietà del parlamentare Ars

Gela. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera esprime solidarietà al presidente Anita Lo Piano e a tutti i volontari della Croce rossa locale "per il vile atto vandalico che ha danneggiato uno dei mezzi dell’associazione", dice. "Condanno fermamente questo gesto, ancora più grave perché si tratta dell’ennesimo episodio in pochi mesi. Sono fatti che fanno male all’intera comunità, perché colpiscono chi dedica il proprio tempo al volontariato, aiutando famiglie e cittadini che attraversano momenti di difficoltà. Sono certo che le forze dell’ordine sapranno individuare i responsabili, ma ritengo altrettanto importante lavorare per sensibilizzare le coscienze, soprattutto quelle dei nostri giovani, al rispetto degli altri e di chi si mette al servizio della collettività. Ad Anita e a tutti i volontari rinnovo il mio sostegno e il ringraziamento per quello che fanno ogni giorno per Gela", conclude Scuvera.