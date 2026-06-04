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Auto contro gruppo di giovani a Taormina, due fermi per tentato omicidio

La Procura ha chiesto la convalida del provvedimento e la custodia cautelare in carcere.

A cura di Redazione Redazione
04 giugno 2026 15:28
Auto contro gruppo di giovani a Taormina, due fermi per tentato omicidio -
Sicilia
Cronaca
Italpress
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TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Due giovani messinesi, di 24 e 25 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio aggravato per l’investimento di alcuni ragazzi avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno nei pressi di una discoteca di Taormina. L’indagine, coordinata dalla Procura di Messina, è partita dalla diffusione sui social di un video che mostra un’auto lanciarsi ad alta velocità contro un gruppo di persone dopo una lite scoppiata all’esterno del locale. Due giovani sono rimasti feriti. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori hanno identificato il conducente del veicolo e il passeggero, entrambi coinvolti nella precedente discussione. Per i due è stato disposto il fermo per tentato omicidio aggravato. La Procura ha chiesto la convalida del provvedimento e la custodia cautelare in carcere.

– Foto tratta da video diffuso sui social da Cateno De Luca –
(ITALPRESS).

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