Aula approva regolamento marchio Deco, su sponsorizzazioni niente numero: "Opposizione manca di maturità"

Gela. Dopo diversi mesi di attesa, in aula consiliare è arrivato il regolamento che definisce la disciplina in materia di denominazione comunale di origine (Deco). Il civico consesso ha dato la propria approvazione a un atto, risultato del lavoro della commissione mare, pesca e agricoltura, presieduta dal renziano Alberto Zappietro, che ha illustrato i contenuti di un regolamento finalizzato a istituire un vero e proprio marchio comunale di qualità per prodotti tipici, a partire dal pane di Gela. C'è stato un assenso complessivo sul regolamento. Le cose, invece, non sono andate allo stesso modo, quando il dibattito si è spostato sul secondo regolamento all'ordine del giorno, quello per la disciplina delle sponsorizzazioni. Il segretario generale Giovanni Curaba ha fornito ragguagli tecnici in materia e tra le file della maggioranza c'è anche chi ha chiesto spiegazioni ulteriori, circa le modalità di disciplina delle sponsorizzazioni private in aree comunali. Al momento del voto sugli articoli, il numero legale non ha retto. In maggioranza, si sono registrate, fin dall'inizio della seduta, alcune defezioni. L'opposizione di centrodestra, probabilmente percependo le difficoltà numeriche dei consiglieri del sindaco, ha lasciato l'aula. Solo il renziano Zappietro ha partecipato al voto. “Mi dispiace notare che ci sia stato un fuggi fuggi nei banchi dell'opposizione – ha detto il civico Davide Sincero – sono state date tutte le spiegazioni tecniche ma è evidente che l'opposizione, in questo caso, dimostra di non avere maturità politica”. Senza numero legale, in aula si tornerà domani sera.