Attraversamento pedonale, opposizione: "Parole Morgana ancora più gravi, si sprecano soldi pubblici"

L'opposizione prende ancora le distanze dall'assessore

Gela. L'opposizione consiliare e l'assessore Simone Morgana non riescono proprio a trovarsi sul punto dell'attraversamento pedonale che collega il parcheggio Arena a via Bresmes. Ieri, i consiglieri di minoranza hanno spiegato che gli interventi in atto stanno di fatto facendo saltare l'idea iniziale, ritenuta non adeguata al contesto architettonico della zona, rifacendosi a quanto avevano sostenuto attraverso una mozione, lo scorso anno. Per Morgana, come abbiamo riferito, invece nulla di tutto questo. "L'intervento va avanti e ora diventa definitivo, con un marciapiede delle stesse dimensioni, in continuità con il progetto di viale Mediterraneo", ha detto richiamando la pratica "dell'urbanistica tattica". "Quello che dice Morgana è ancora più grave - fanno sapere dall'opposizione - praticamente, con il primo intervento sono stati spesi soldi pubblici solo per fare una sorta di prova. Ma l'assessore lo sa che il Comune è in dissesto e quelli sono soldi dei cittadini? Avrebbero invece dovuto predisporre un progetto ben definito fin dall'inizio, senza affidarsi alle prove. Ormai, solo lui ritiene che il proprio operato stia dando effetti favorevoli. La viabilità non ha una linea vera di controllo e nessuno fa rilevare che il veto problema è il netto sottodimensionato dei posti auto". Tra i più critici, i consiglieri indipendenti di centrodestra Gabriele Pellegrino e Grazia Cosentino. "Nessuno contesta la necessità dell'attraversamento pedonale - fanno sapere - qui, ci riferiamo a come è stato realizzato e al contesto che non è stato minimamente preso in considerazione nella progettazione. Un centro storico non è un'area dove si possa ragionare in termini di urbanistica tattica".