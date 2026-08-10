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Attività eruttiva e cenere vulcanica dell’Etna, stop ai voli in arrivo a Catania fino alle 17

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2026 09:53
Attività eruttiva e cenere vulcanica dell’Etna, stop ai voli in arrivo a Catania fino alle 17 -
Sicilia
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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica in una nota che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1)“. Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17 ora locale. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

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Fonte:

Verificato il: 10 agosto 2026

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